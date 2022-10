© Copyright : DR

Les Ateliers de l'Atlas, une plateforme d'industrie cinématographique organisée en marge du Festival International du Film de Marrakech en est à sa cinquième édition. Le cru de cette année aura lieu du 14 au 17 novembre 2022.

Les Ateliers de l’Atlas auront lieu à Marrakech du 14 au 17 novembre 2022 en marge du Festival International du Film prévu du 11 au 19 novembre 2022.

Cette plateforme industrie du FIFM en est à sa cinquième édition et aux dires de plusieurs professionnels du cinéma, joue un rôle incontournable dans les régions qu’elle couvre et se donne pour mission d’accompagner une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains en exposant leurs projets à l’international.

Cette année, les Ateliers de l’Atlas présenteront 16 projets en développement et 6 films en postproduction issus de 11 pays, en tout 23 films donc sélectionnés parmi 240 candidatures reçues du continent africain et du monde arabe.

La sélection présentera des nouveaux talents comme Sameh Alaa (Egypte), lauréat de la Palme d’Or du court-métrage du Festival de Cannes, aux côtés de cinéastes déjà remarqués sur la scène internationale, comme Meryem Benm’Barek (Maroc), primée au Festival de Cannes avec son premier long-métrage Sofia; Rafiki Fariala (République Centrafricaine) et George Peter Barbari (Liban) découverts à la Berlinale avec leurs films Nous, étudiants! et Death of a Virgin and the Sin of Not Living ou Mamadou Dia (Sénégal) primé au Festival de Locarno pour son film Le Père de Nafi. Par ailleurs, le cinéaste marocain Faouzi Bensaïdi dévoilera des extraits de son nouveau film Déserts à des directeurs de festivals, dans le cadre de l’Atlas Film Showcase.

Les 23 projets et films sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement sur mesure par des consultants en scénario, production, distribution, montage et musique avant de participer au marché de coproduction réunissant près de 250 professionnels internationaux accrédités. Des jurys décerneront des prix financiers d’un montant global de 106 000 euros en numéraire, dont le Prix ArteKino.

Sont également prévues deux tables rondes avec un focus sur l’écriture de scénario, en retraçant le parcours de cinéastes et scénaristes confirmés, puis un panel réunissant plusieurs distributeurs-clés du monde arabe. En parallèle, des professionnels partageront leur expérience sur les questions du son, du casting, des archives et de la production dans le cadre de l’espace de travail Atlas Station.

Cette année, 7 films, dont 5 Marocains, soutenus précédemment par les Ateliers de l’Atlas au stade du développement et/ou de la postproduction seront présentés dans la programmation de la 19e édition du Festival International du Film de Marrakech: Les Damnés ne pleurent pas de Fyzal Boulifa (Maroc), Reines de Yasmine Benkirane (Maroc), Fragments from Heaven de Adnane Baraka (Maroc), Abdelinho de Hicham Ayouch (Maroc), Poissons rouges de Abdeslam Kelai (Maroc), Ashkal de Youssef Chebbi (Tunisie) et Sous les figues de Erige Sehiri (Tunisie).