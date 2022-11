© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

VidéoC'est en tant que comédienne qu'Amal Atrache a voulu marquer son retour. Artiste touche-à-tout, elle s'était éloignée des spotlights, pour «s’instruire» et «se construire», a-t-elle déclaré, rencontrée par Le360 au cours du Festival international du film de Marrakech, qui a pris fin le samedi 19 novembre dernier.

«C’est vrai, j’ai pris un peu de recul, mais c’est pour me construire, pour m’instruire, et pour me remplir de beaucoup de courage», a confié Amal Atrache, qui a expliqué qu’elle avait, juste avant de s'éloigner des spotlights, travaillé sur un long-métrage, une production française.

«C’est Citoyen d’honneur (Mohamed Hamidi, 2022) qui est en ce moment en salles, avec Kad Merad et Fatsah Bouyahmed», a expliqué l'actrice. «Ça m’a fait beaucoup plaisir de travailler avec ces gens, d’apprendre à leurs côtés», a-t-elle par la suite murmuré.

Après cette éclipse, Amal Atrache a donc courageusement repris le chemin des plateaux de tournage: elle a été sélectionnée pour faire partie du casting d'un autre film, cette fois-ci une production marocaine, dans laquelle elle jouera aux côtés de Driss et Mehdi, les deux humoristes du film à succès 30 millions (Rabii Shajid, 2020).

«Et il y a d'autres projets à venir...», a expliqué Amal Atrache, rassurante.

Des projets dans les arts plastiques? «C’est comme une poupée d’enfance, que je garde jusqu’à présent», a-t-elle lancé, évasive.