Ali Essafi a finalement obtenu un visa retour et a enfin pu retrouver sa fille Zina en France. Bloqué au Sénégal à la Biennale de Dakar, depuis le 26 mai dernier, après avoir perdu sa carte de séjour française, les tribulations de ce cinéaste ont pris fin et ont connu un dénouement heureux.

Ali Essafi, réalisateur marocain bloqué au Sénégal après avoir perdu sa carte de séjour française à Dakar, est finalement rentré à Paris le vendredi 10 juin dernier.

Fou de joie, il a partagé avec tous ceux qui ont suivi ses tribulations de près ou de loin un selfie qui immortalisait ses retrouvailles avec sa fille Zina.

Petit rappel des faits. Après avoir achevé sa mission en Off de la Biennale d’art contemporain de Dakar, en animant une conférence sur les archives africaines, ce réalisateur marocain s’est rendu compte à la veille de son retour le 26 mai que sa carte de résidence ne se trouvait plus dans son porte-document. Il se déplace tout de même à l’aéroport, muni d’une déclaration de perte de sa carte de séjour, mais il se voit opposer un non catégorique à son embarquement. Il ne peut pas fouler le sol du territoire français sans sa carte de séjour, qu'il a perdue.

Le cinéaste s'est donc vu obligé de déposer une demande de visa Shengen comme s’il allait se rendre en France pour la première fois. Cette situation l’a plongé dans une colère noire, et lui a même donné envie de porter plainte contre l’Etat Français.

«J’ai dû la perdre lors d’un contrôle de police dans un taxi», confie Ali Essafi, interrogé par le360. «Je me suis tout de suite rendue à l’ambassade de France ici à Dakar, mais c’était impossible d’y accéder, il me fallait connaître quelqu’un sur place pour pouvoir parler de mon problème et y trouver une solution…», précise le réalisateur, qui affirme que la seule option qui s’offrait alors à lui était de demander un visa Shengen.

«Mais la plateforme sur Internet était inaccessible pour prendre rendez-vous. Ce n’est que le 1er juin que j’ai pu me déplacer sur place à l’agence qui s’occupe de la délivrance des visas pour déposer mon dossier», a-t-il expliqué, tout en faisant part de son intention de porter plainte contre l’Etat Ffançais puisque cela fait 40 ans qu’il vit en France, et qu’il y paie ses impôts.

Lorsque l’affaire s’est ébruitée, un responsable au consulat de France à Dakar lui a promis de régler sa situation au plus vite. Neuf jours après son dépôt de visa, et après sa rencontre avec un responsable au consulat de France, il a reçu son visa retour. Contacté par Le360, ce lundi 13 juin, Ali Essafi a indiqué qu’il se trouvait à la préfecture et qu'il avait commencé une procédure administrative pour recevoir un duplicata de sa carte de séjour.