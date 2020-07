© Copyright : DR

Il est temps de créer une Super-Agence de l'Environnement forte, agressive, efficace.

Quand j'étais petit – comme c’est loin, tout ça…– j’avais un cousin farceur, à peine plus âgé que moi, qui s’amusait à me raconter des galéjades, à me faire croire des trucs incroyables, des bobards gros comme des maisons. Comme j'étais d’une naïveté sans bornes, je gobais tout.

Mon cousin… On l’appelle comment? Azzeddine? D’accord! Azzeddine, sur le chemin de la plage, que ce soit celle d’El Jadida ou de Sidi Bouzid, m’apprenait des faits inouïs qui m’émerveillaient. Un jour, il m’affirma qu’un championnat venait de se tenir, f’Mirikane évidemment, pour déterminer qui était l’homme le plus fort du monde.

– Tu veux savoir qui a gagné ?

Je hochai la tête en guise d’acquiescement vu que je ne parlais pas, à l'époque –je me suis rattrapé depuis.

– Mohamed ed-Doukkali!, clama-t-il, suscitant l’effroi de deux mouettes.

Et il ajouta:

– Je le connais, c’est le cousin de Ahmed el-boumbi (le pompier), qui est votre voisin.

J’ouvris grand les yeux. Voilà que j'étais magiquement relié à la marche du monde, vu que le frère de notre voisin était allé en Amérique se faire couronner “Homme le plus fort de la planète“.

Comme nous n'étions encore qu’au début de notre périple, qui allait nous conduire de la rue 630 jusqu'à la plage, Azzeddine avait encore le temps de sortir d’autres révélations de sa besace.

– Le problème, continua-t-il, c’est que quand ils ont cherché le n° 2, tout le monde croyait que ça serait un Russe, un Américain ou un Français; ou même un type du Vietnam. [On parlait beaucoup du Vietnam à l’époque.] Eh bien, pas du tout: ce fut encore un Marocain, Mohamed el-Marrakchi!

Nous venions d’arriver en bas de Bouchrit.

– Les juges n’en revenaient pas. Le troisième était encore un Marocain: Mohammed l’Casaoui.

Nous passâmes devant Paris-Ciné, que tout le monde appelait “le cinéma de Mme Dufour“. Azzedine en était au 8e du classement de l’Homme le plus fort du monde. C'était – surprise, surprise…– Mohamed et-Tanjaoui.

Arrivé sur la plage, Azeddine se tut. Soit il avait épuisé son répertoire des noms de villes marocaines, soit le concours, là-bas aux Etats-Unis, s'était terminé par un pugilat généralisé et tous ces terribles Mohamed marocains (le 14e avait comme patronyme “es-Souiri“) avaient massacré tout le monde, journalistes compris, et on n’avait plus d’information.

Le temps a passé. Et puis la semaine dernière, je me suis souvenu du temps béni où nous avions (selon Azzeddine) les hommes les plus forts, les plus redoutables, les plus féroces de la planète. Je venais d’apprendre qu’un énième scandale environnemental venait de salir notre beau pays –je ne sais plus s’il s’agissait de ce VIB (very important butor) qui a érigé illégalement un mur sur la plage d’El-Harhoura pour empêcher les estivants de passer trop près de sa villa (tout aussi illégale) quand ils vont tremper leurs pieds dans l’eau; ou bien d’une carrière autorisée dans une réserve naturelle; ou bien encore d’immeubles construits dans le lit d’un oued –je les ai vus, de mes yeux vus.

En tout cas, je me suis dit qu’il était temps de créer une Super-Agence de l'Environnement forte, agressive, efficace, dure, méchante, n’ayant peur de personne; protégée par la loi et l’Olympe; ne s’autorisant que d’elle-même; avec à sa tête Rambo – c’est-à-dire un descendant de tous ces Mohamed qui (selon mon cousin) étaient allés jadis terroriser l’Amérique et le monde entier le temps d’un tournoi. Et on mettrait au service de ce Rambo (“Mohamed el-Maghribi“) des fonctionnaires incorruptibles qui ne passeraient pas leur temps dans leur bureau climatisé, à Rabat, ainsi qu’une flotte d’une centaine de bulldozers, moteur rugissant, prêts à bondir pour aller détruire tout ce qui dépasse, fût-ce d’un millimètre.

Chiche! Faisons-le! Les very important butors auront du souci à se faire. Et nous pourrons enfin protéger ce qu’il nous reste d’environnement, avant qu’il ne soit tard.