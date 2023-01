© Copyright : Famille Naamane

Julien Cazarre, comédien et humoriste français, chroniqueur sur la chaîne RMC Sport, s’est attaqué à Achraf Hakimi qu’il a désigné, à de multiples reprises, comme le chien, le toutou de Mbappé, en aboyant. Des propos scandaleux, condamnés sévèrement sur la toile et par les supporteurs du PSG. Mais c’était juste pour rire!

Excusez-moi, M. le pseudo-humoriste. Je vais être, une fois dans ma vie, sciemment, délibérément, volontairement vulgaire. D’habitude, je ne le suis pas. Mes parents et ma culture marocaine m’ont appris à respecter les personnes quels que soient leur niveau socio-économique, leurs origines, leur profil. Pas de mots qui blessent, qui humilient, qui gênent, même pas pour rire.

Permettez-moi de me lâcher, comme vous l’avez fait, de faire fi de toutes les valeurs humaines et celles du vivre-ensemble. Laissez-moi m’exprimer sauvagement, sans respect, bafouer toutes les règles de souab ou al adabe, la politesse et la courtoisie dont chacun de nous est redevable vis-à-vis des autres pour tisser des liens de paix.

Mais attention, M. le pseudo-humoriste, ne me donnez pas de leçon sur la liberté d’expression. Ne vous prenez surtout pas pour le défenseur de cette liberté, attaqué par une Marocaine qui en ignore tout.

Je suis une femme libre, qui milite pour la liberté et la démocratie, mais respectueuse de l’être humain. Je sais où s’arrête ma liberté. M. Julien Cazarre, votre liberté s’arrête là où commence la dignité des autres. Ces autres que vous considérez comme une race inférieure à la vôtre, ce qui vous donne le droit de les mépriser.

Alors permettez-moi, M. le pseudo-humoriste, de faire rire mes lecteurs en utilisant l’humour décapant qui est le vôtre. La réciprocité, vous connaissez? Vous considérez qu’humilier une personne relève de l’humour? Entendu!

Alors, je vais vous en servir, moi, de l’humour. Alors riez, riez aux éclats, riez à gorge déployée, riez aux larmes! Moi, les larmes je les verse face à des propos qui fragilisent la paix entre les peuples. Car, voyez-vous, M. le pseudo-humoriste, c’est tout un peuple que vous avez humilié.

Comment justifier votre hargne? Envie, jalousie, racisme, xénophobie ou tout simplement la bêtise humaine d’un prétentieux, aveuglé par sa vanité, son orgueil démesuré, son arrogance…

Faire rire des esprits étroits en humiliant de talentueux footballeurs, quelles que soient leurs origines, qui se sont distingués par leurs hautes performances, qui ont tenu le monde en haleine lors du Mondial 2022… Franchement!

Vous devriez plutôt prendre exemple sur eux pour vous élever car vous êtes bien bas. Vous rampez telle une limace, gluant, cloué au sol, incapable de vous élever. Vous devriez vanter l’effort déployé par ces footballeurs et les citer en exemple à vos auditeurs.

Waouh! Merci, humoriste à la noix de coco, de m’avoir permis de me transformer en bête sauvage, de m’exprimer sans limites, de cracher mon dédain avec un langage que je n’ai jamais utilisé, même pour un chien.

Voilà ce que vous m’inspirez, un chien. Non pas cette bête affectueuse, meilleur ami de l’homme, mais un chien errant, teigneux, enragé, dangereux pour lui-même et pour toute personne honorable.

Voyez-vous, M. le pseudo-humoriste? Il n’y a pas que vous qui êtes capables de déborder tel un égout puant. Nous en sommes tous capables, mais nous nous interdisons de le faire.

Alors revisitez votre humour douteux pour faire rire dans le respect de la dignité humaine. C’est le rôle de tout humoriste civilisé.

Prenez exemple sur Raymond Devos qui a fait rire sans jamais heurter une sensibilité ou blesser une personne, juste en jouant avec les mots et les tournures de phrases. Mais pour y arriver, il faut être intelligent, subtil et cultivé!

Quant à RMC Sport, qui vous permet de débiter vos âneries, elle devrait s’inquiéter de son image de marque et de sa notoriété, entachées par vos propos. Elle devrait vous licencier.

De pareils débordements ont été observés dans plusieurs médias après les exploits des Lions de l’Atlas. C’est mesquin! L’humour a ses limites, sinon il devient anarchie!

Des voix se sont élevées pour condamner vos propos. Rachida Kaaout, élue à la mairie d’Ivry-Sur-Seine et présidente de l’ONG Le Haut-commissariat des diasporas africaines de France, a déclaré au site Le360 que l’ONG condamne «tout propos haineux et acte xénophobe et appelle à la mobilisation générale, que ce soit au niveau des politiques ou des associations civiles, afin de punir ces agissements contraires à la loi et aux valeurs françaises».

M. Julien Cazarre, je vous assure que je ne suis absolument pas fière de moi et de mes propos. J’en ai honte. Je me demande même si je vais publier cet article. Si oui, je suis certaine que je le regretterai plus tard. Mais apprenez que qui sème la haine la récolte.

Je viens d’apprendre que Yassine Bounou, gardien de but des Lions de l’Atlas, a été élu 3ème meilleur gardien au monde par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS). Hakim Ziyech est classé 10ème meilleur joueur et Walid Regragui 3ème meilleur entraîneur du monde.

Allez-y, vomissez votre venin.

Hihihihi! Sans rancune, M. le pseudo-humoriste, c’était juste pour rire!