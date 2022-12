© Copyright : Famille Naamane

Si les footballeurs et les supporters marocains ont épaté le monde lors du Mondial 2022, ils ont aussi rendu international le concept de niya!

C’est grâce à Walid Regragui! Il a utilisé niya pour motiver et booster ses footballeurs. En bon coach, il a été empathique et a puisé dans la culture marocaine l’appellation d’un concept courant, que le coaching moderne nomme différemment.

Les messages de Regragui à son équipe, appelant à croire en niya, ont été repris par les médias qui ont couvert le Mondial 2022. Niya est devenue internationale, rattachée au succès, à la gloire.

Niya n’a jamais été autant évoquée et valorisée: un musée digital vient d’être créé au Maroc par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Un site électronique nommé Niya Maghribya, composé d’une vidéothèque et une photothèque retraçant les prouesses des Lions de l’Atlas. Le site est ouvert au public, qui peut l’enrichir de photos et de vidéos.

Des amis coachs, français, m’ont appelée pour me demander de leur expliquer ce concept et de les y initier. C’était drôle, car ils semblaient croire en la magie de niya pour accéder à la réussite, surtout après la victoire de notre équipe sur l’Espagne, la Belgique et le Canada.

J’avoue que ça m’a perturbée: je suis née dans niya, je la vis, je l’exprime, je la réclame, mais je n’ai jamais pensé à la définir.

Alors essayons de la définir!

En islam, niya fait partie de l’éthique, basée sur la bonne foi. Niya est la bonne intention des êtres humains les uns vis-à-vis des autres. Selon le Coran, Dieu est clément et peut pardonner les péchés commis à son égard, mais pas ceux commis vis-à-vis des autres humains. C’est à la victime de pardonner ou non. Il convient alors d’être toujours de bonne intention pour éviter les péchés.

Le Prophète a dit: Innama al a’mal bi niya, wa likoulli mri ine ma nawa (Bokhari). Les actes ne valent que par les intentions et chacun obtient ce qu’il a projeté, selon sa bonne ou mauvaise intention.

Si une personne a eu l’intention de pèleriner à la Mecque, de faire une aumône ou une bonne action et qu’elle est morte avant, son intention compte pour un acte, car niya ablaghe mina al âmal (l’intention est meilleure que son action).

Selon le théologien Al Iskandari (XIIIème siècle), «les œuvres sont des formes vides; la vie y pénètre par le secret de l'intention». L’intention doit être pure pour se comporter honnêtement entre êtres humains. Addine mouâmalate, dit-on (la religion, c’est le relationnel).

Ainsi, si ta niya est pure, Dieu t’accorde la baraka, une forte volonté pour atteindre tes objectifs sains.

Pour la société, niya correspond à un code de bonne conduite, une vertu, basée sur la sincérité.

Par exemple, une personne nous dit qu’elle a failli passer nous voir hier. On lui dit: al mouhime hya niya (ce qui compte c’est ta bonne intention).

La sagesse populaire dit que li niytou mazyana âmrou maykhibe (si ton intention est bonne, tu ne crains rien).

D’une personne à qui il arrive de belles choses, on dit qu’elle le mérite car niytha mazyana (sa niya est bonne).

Niya c’est aussi la confiance aveugle qu’on accorde à une personne. Dayra fike niyti. Si tu me trompes, niyti tatghlèbe (ma niya triomphera).

Si quelqu’un cherche à te trahir et que tu le découvres par hasard, c’est grâce à ta niya qui t’a ouvert les yeux.

Le traître peut être atteint dans sa santé, son travail, son argent, sa famille...

D’une personne sournoise, on dit niytou ghamda. Si elle est mal intentionnée, on dit niytou khayba, il faut s’en éloigner. Niytou takhrouje fihe (sa mauvaise foi se retournera contre lui).

On dit que niya ou kallate niya mata ytlakawche: la bonne foi et la mauvaise foi ne s’accordent jamais.

Niya est un rempart contre le mal: dir niya oun’âsse m’âa lhayya (fais niya et dors à côté d’une vipère).

Pendant des siècles, avant les documents administratifs, les marchands commerçaient juste avec niya. Même les mariages s’effectuaient juste avec niya.

Le proverbe marocain dit: niyate la’ma fi ‘okkazou (l’intention de l’aveugle est dans sa canne). Telle la foi, c’est sa canne qui le guide et il est obligé de bien l’entretenir.

Mais pas d’excès: une personne niya bezzaf (trop niya) devient crédule, naïve et peut se faire arnaquer car elle fait confiance à tout le monde, ne calcule pas et n’est pas rusée.

Le fqih, quand il donne un hjabe (talisman) pour soigner une personne ou lui porter bonheur, lui dit «ghiiiir dir niya et tout ira bien».

A une personne qui cherche à atteindre un objectif et qui hésite, on dit: dire niya ou twakkèle ‘ala Allah (fait niya et compte sur Dieu). Niya, quand on y croit, donne des ailes, permet d’affronter le risque, d’être audacieux et croire que tout est possible.

La version moderne de cette niya c’est tout simplement ce que les coachs enseignent, aujourd’hui, en développement personnel: se créer une forte volonté dans ce que l’on entreprend, en visualisant la réussite et non les obstacles et les échecs.

C’est la loi de l'attraction: notre conscience influence nos résultats. Il y a un lien direct entre nos pensées et la réalité. Si nous nous concentrons assez sur nos désirs et nos rêves, ils deviennent réalité. Si nous sommes positifs et croyons fortement en nos compétences, nous attirons la réussite. Si nous avons des pensées négatives, nous échouons.

C’est exactement ça, niya !

Mais niya n’est pas une baguette magique qui réalise les vœux, elle booste l’ambition, stimule la détermination et l’énergie positive et permet de croire en soit et en la réussite.

C’est avec une forte niya que j’ai écrit cet article pour vous. S’il ne vous plaît pas, ce n’est pas grave, c’est ma niya qui compte!

Excellente année. Puisse-t-elle nous combler de niya zwina, de sérénité et de paix universelle.