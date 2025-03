Les recettes voyages en hausse de 2,8% à fin février

Selon le bulletin de l’Office des changes sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, les recettes voyages se sont chiffrées à 15,75 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2025. Il s’agit d’une hausse de 2,8%, soit +428 millions de dirhams, comparativement à la même période, un an plus tôt.

Pour ce qui est des dépenses voyages, elles se sont élevées à près de 5 MMDH, en hausse de 27,2%. Ainsi, le solde de la balance voyages a dépassé 10,76 MMDH à fin février 2025, en baisse de 5,6% par rapport à une année auparavant.

Rappelons qu’en février dernier, le Maroc a accueilli 1.396.177 touristes, contre 1.147.999 un an plus tôt, soit une augmentation de 22%. Plusieurs marchés ont contribué à cette dynamique. Les visiteurs britanniques se distinguent avec une hausse de 37%, passant de 75.536 à 103.305 arrivées. Les États-Unis suivent avec une progression de 24%, totalisant 26.905 visiteurs contre 21.774 l’année précédente.

L’Italie affiche également une croissance solide de 20%, avec 38.134 arrivées contre 31.687 en 2024, apprend-on des dernières statistiques communiquées par l’Observatoire du tourisme. Les touristes français, qui restent les plus nombreux, ont atteint 215.179 arrivées, en hausse de 17% par rapport aux 184.556 enregistrées en février 2024.

D’autres marchés comme l’Espagne (+9%, 110.209 arrivées), l’Allemagne (+5%, 30.892 arrivées), les Pays-Bas (+10%, 21.909 arrivées) et la Belgique (+4%, 21.490 arrivées) affichent des évolutions positives, bien que plus modérées. Sans oublier la Pologne qui se démarque avec une augmentation de 49%, passant de 10.730 à 15.982 visiteurs.