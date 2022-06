Vidéo. Yassine Bounou après USA-Maroc: «il y a des choses à rectifier»

Le onze des Lions de l'Atlas face aux Etats-Unis.

© Copyright : DR

Yassine Bounou, portier des Lions de l'Atlas, refuse de s'avouer vaincu après la lourde défaite en amical face aux Etats-Unis (3-0). Le gardien de but ne veut retenir que le positif et rectifier le tir au plus vite.

Par Le360sport