Vidéo. Shakira et Jennifer Lopez ont enflammé la mi-temps du Super Bowl

© Copyright : DR

Shakira et Jennifer Lopez ont enflammé le Hard Rock Stadium de Miami, métropole la plus hispanique des Etats-Unis, lors de la mi-temps du Super Bowl, hier soir. Hits les plus mémorables, déhanchements de folie…la Colombienne et la New-yorkaise ont fait le show.

Voir la vidéo sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport