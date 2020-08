Vidéo. Foot: Iker Casillas officialise sa retraite

Iker Casillas, gardien emblématique du Real et de l'Espagne.

© Copyright : DR

Iker Casillas, mythique gardien de but de l'Espagne championne du monde en 2010, a officialisé mardi sa retraite à l'âge de 39 ans, un choix sans grande surprise après plus d'un an sans jouer à la suite d'un malaise cardiaque.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport