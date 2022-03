Vidéo. Coupe de la CAF: la RS Berkane battue en Tanzanie, grosse polémique sur l’arbitrage

La RS Berkane méritait mieux face aux Tanzaniens de Simba SC. Le représentant marocain en Coupe de la CAF s'est incliné (1-0), ce dimanche 13 mars, dans un match marqué par certaines décisions arbitrales qui ont clairement contribué à la défaite des Berkanis, notamment un penalty non sifflé et un but valable refusé.

Par Le360sport