Vidéo. Coupe arabe: le but fou de Mohamed Nahiri contre la Palestine

Mohamed Nahiri, joueur de l'équipe nationale A'.

© Copyright : DR

À la demi-heure de jeu, les Lions de l'Atlas A' ont ouvert le score contre la Palestine, marquant leur premier but de la Coupe arabe, via un puissant tir de Mohamed Nahiri. Les deux nations s'affrontent, ce mercredi 1er décembre, dans le cadre de la journée d'ouverture du groupe C.

Par Le360sport