Vidéo. Botola Pro D2 Inwi: le Moghreb de Tétouan retrouve l'élite

Grâce à sa victoire contre le Chabab Benguérir (2-1) dans le cadre de la 25e journée de D2, vendredi 15 avril, le Moghreb de Tétouan retrouve la première division de Botola Pro Inwi. Les hommes de Abdellatif Jrindou ont 54 points, soit respectivement 11 et 18 de plus que leurs poursuivants direct l'Union Touarga Sport et l'Olympique Dcheira.

Par Le360sport