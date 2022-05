Vidéo. Basket-ball: lancement à Casablanca du programme «Her World Her Rules» visant l’égalité des genres

Le programme «Her World Her Rules» a été officiellement lancé à Casablanca, dimanche 8 mai 2022.

Le programme «Her World Her Rules» visant l’égalité des genres à travers le basket-ball, une initiative entre la Fédération royale marocaine de basketball, le ministère de l’Éducation, du préscolaire et des sports, et le ministère allemand de la Coopération économique, a été officiellement lancé ce dimanche 8 mai à Casablanca. Reportage.

Par Le360sport