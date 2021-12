Vahid Halilhodzic promet de revenir du Cameroun avec un bon résultat

Vahid Halilhodzic, sélectionneur des Lions de l'Atlas.

Kiosque360. Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a dévoilé son ambition d’aller le plus loin possible lors de la CAN 2021. Selon lui, son groupe est dans de bonnes dispositions et bien soudé, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi