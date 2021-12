Vahid Halilhodzic: «Organiser la CAN est de plus en plus compliqué»

Vahid Halilhodzic, sélectionneur national.

© Copyright : DR

Le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a exprimé jeudi ses craintes pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, dont l'organisation est «de plus en plus compliquée» à cause du Covid-19 et de la menace des clubs européens de ne pas libérer leurs internationaux.

Par Le360sport