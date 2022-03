United-Atlético et Ajax-Benfica: à quelle heure et sur quelles chaînes?

© Copyright : DR

Le suspense reste entier avant les huitièmes de finale retour de Ligue des champions mardi (21h00) à Old Trafford, où Manchester United et Cristiano Ronaldo reçoivent l'Atlético Madrid (1-1 à l'aller), et à Amsterdam, où l'Ajax de Noussair Mazraoui accueille Benfica (2-2 à l'aller).

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport