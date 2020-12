Selon l'équipementier Nike, Lionel Messi de plus en plus proche du Paris Saint-Germain

Des millions de maillots de Messi au PSG seront écoulés dès l'été prochain.

Kiosque360. L’éventualité d’un départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain se précise de plus en plus. Les rumeurs se font en effet de plus en plus insistantes du côté de la capitale française, mais aussi du côté de l’équipementier américain du club.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi