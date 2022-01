Raja: Mohamed Nahiri enfin de retour à Casablanca!

Mohamed Nahiri, joueur de l'équipe nationale A'.

© Copyright : DR

Mohamed Nahiri devrait incessamment retrouver le Maroc, via un vol spécial. Le joueur se trouve à Doha (Qatar) depuis plus d’une semaine à cause d’un test positif au coronavirus.

Par Le360sport