Raja-MAS et OCK-AS FAR: à quelle heure et sur quelle chaine?

Un précédent classico entre l'AS FAR et le Raja de Casablanca.

Avant leur classico prévu pour dimanche 2 janvier, le Raja de Casablanca et l’AS FAR croiseront le fer, ce jeudi 30 décembre, avec le Maghreb de Fès et l’Olympique de Khouribga. Les deux équipes du podium ont à cœur de remporter leur duel respectif pour réduite l’écart de points les séparant du leader, le Wydad de Casablanca.

Par Le360sport