Raja: Faouzi Benzarti pressenti pour remplacer Marc Wilmots

Kiosque360. Des contacts seraient en cours entre la direction du Raja de Casablanca et plusieurs coachs, dont l'entraîneur tunisien Faouzi Benzarti et le technicien marocain Tarek Sektioui. Marc Wilmots n’est quant à lui plus en odeur de sainteté auprès de la direction du club, explique le quotidien Al Massae dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi