Prix Fifa The Best: Lewandowski, Messi et Salah finalistes

Le Prix Fifa The Best.

© Copyright : DR

Robert Lewandowski, tenant du trophée, fait partie des trois finalistes du prix Fifa "The Best" du meilleur joueur de l'année 2021, aux côtés de Lionel Messi et Mohamed Salah, tandis qu'Alexia Putellas, victorieuse du Ballon d'Or, briguera le prix féminin, a annoncé la Fifa vendredi.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport