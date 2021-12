Préparation à la CAN 2021: voici les scénarios de Vahid Halilhodzic

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, en compagnie d'Achraf Hakimi.

Kiosque360. En raison de la pandémie et la fermeture des frontières, Vahid Halilhodzic propose deux scénarios. Soit se préparer au Maroc et partir au Cameroun à deux jours de la CAN 2021, soit faire un stage de préparation à l’étranger, rapporte le quotidien Al Akhbar dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi