Mort de Maradona: Cristiano Ronaldo dit adieu à "un génie éternel"

Cristiano Ronaldo et Diego Maradona.

© Copyright : DR

Cristiano Ronaldo a réagi mercredi à la mort de Diego Maradona en rendant hommage à "un génie éternel" et en partageant sur les réseaux sociaux une photo en noir et blanc où on le voit aux côtés de l'ancien footballeur argentin.

Par Le360sport