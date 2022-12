Mondial 2022: une réussite pour le Qatar et une édition qui restera dans les mémoires

Depuis Casablanca, les supporters ont regardé le petite finale de la Coupe du monde 2022, Maroc-Croatie, des étoiles plein les yeux, samedi 17 décembre 2022.

VidéoEn se livrant corps et âme, les Lions de l’Atlas ont séduit le public marocain et ont même suscité de fortes émotions. Depuis Casablanca, les supporters ont tenu à applaudir l’aventure époustouflante des poulains de Walid Regragui et à saluer l’organisation du Qatar de cette grand-messe du ballon rond.

Malgré la défaite lors de la petite finale, le Maroc quitte le Qatar la tête haute en étant la première sélection arabe et africaine à atteindre le dernier carré de la compétition. Depuis Casablanca, les supporters ont regardé le match des étoiles plein les yeux. Pour eux, la sélection nationale a créé la surprise en signant un parcours pour le moins remarquable. C’est ainsi qu’une supportrice marocaine rencontrée dans une fan zone de la capitale économique a encensé le parcours épique des Lions de l’Atlas, soulignant qu’il s’agit de la première nation africaine et arabe à se hisser à ce niveau de la compétition. A l'instar de ce supporter qui salue le mérite de la sélection nationale. D’autres ont, de leur côté, fait observer que la Coupe du monde était une réussite pour le Qatar, ajoutant que cette édition restera dans les mémoires. Croatie-Maroc: revivez la dernière séance d'entraînement des Lions sur le sol qatari La sélection marocaine a perdu la petite finale du Mondial de football au Qatar, face à son homologue croate, par 2 buts à 1, samedi 17 décembre 2022 au stade Khalifa. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Achraf Dari (9e) pour le Maroc et Gvardiol (7e) et Orsic (42e) pour la Croatie.

Par Adil Gadrouz