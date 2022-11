Mondial 2022: les supporters marocains mettent l'ambiance à Doha

VidéoNombreux sont les supporters marocains, hommes et femmes, âgés, jeunes et moins jeunes, qui sont présents au Qatar pour supporter les Lions. En assurant de ne ménager aucun effort pour soutenir Walid et ses hommes, ils caressent l’espoir de voir les Lions rugir, en formulant des pronostics pour la rencontre de demain.