Mondial 2022: les barrages intercontinentaux dans le même stade au Qatar en juin

Le trophée de la Coupe du monde de foot.

Les derniers barrages intercontinentaux pour le Mondial-2022 entre le Pérou et le vainqueur d'Australie-Émirats arabes unis, d'une part, et le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, auront lieu les 13 et 14 juin dans le stade Ahmad ben Ali, a annoncé la Fifa mercredi.

Par Le360sport