Véritable lieu de culture et d’apprentissage, le Palais des congrès de Doha s’est transformé en carrefour des médias le temps du Mondial. Un aménagement et une organisation millimétrés pour le grand bonheur des représentants de la presse internationale qui transmettent l’ambiance festive qui règne au Qatar depuis le démarrage de la Coupe du monde.

A l’image des stades et des infrastructures routières et hôtelières, le Palais des congrès et des expositions de Doha a été complètement réaménagé afin d'accueillir, dans les meilleures conditions, les journalistes venus des quatre coins du monde pour couvrir un évènement pour le moins grandiose.

Témoin du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde, en avril dernier, le Palais des congrès et des expositions de Doha est devenu entre-temps la grand-messe des médias internationaux grâce à des espaces minutieusement agencés et une organisation millimétrée, dont témoignent plusieurs femmes et hommes de médias rencontrés sur les lieux.

«L'aménagement de ce lieu facilite grandement le travail des journalistes. C’est très bien organisé, on a de superbes connexions et on s’occupe très bien de nous. Nous avons beaucoup de place pour travailler et d’espaces réservés pour faire des interviews et se réunir. En plus, le décor est agréable avec tous les services nécessaires pour les journalistes qui viennent de très loin et qui ont besoin de travailler», se réjouit le journaliste sportif français Richard Gotte, pour Le360.

Même son de cloche du côté du Mauritanien Lassana Camara qui a tenu à féliciter le Qatar pour «avoir mis la barre très haut» dans l’organisation du Mondial et dans la mise à disposition des installations nécessaires aux professionnels des médias pour accomplir leur travail dans les meilleures conditions.

«Au niveau des installations, c’est tout simplement extraordinaire que ce soit cette salle de presse ou tout ce qui a été mis à la disposition des journalistes pour bien travailler et bien couvrir cet évènement. Ça dépasse tout simplement les normes, ils ont déployé de gros moyens», souligne-t-il.

Ayant ouvert ses portes en 2011, le Palais des congrès et des expositions de Doha accueille, depuis plus de dix ans, des conférences et des évènements culturels du monde entier dans un décor architectural audacieux. Les visiteurs du bâtiment peuvent notamment découvrir la célèbre sculpture d'araignée géante de Louise Bourgeois, Maman, qui s'élève sur plusieurs étages dans l'atrium ouvert.