Mondial 2022: à J-1 du verdict, l'Algérie et l'Égypte s'impatientent

Algérie-Cameroun en barrage du Mondial 2022.

Les regards des Algériens et Égyptiens seront braqués ce jeudi 21 avril sur le siège de la FIFA à Zurich en Suisse. La date qu'a choisie la commission de discipline de l'instance mondiale pour l'examen du recours introduit par les Fennecs et les Pharaons, au sujet de leur rencontre face au Cameroun et au Sénégal respectivement.

Par Le360sport