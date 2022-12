Maroc-Portugal: célébrations à Casablanca après la qualification du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde 2022

La joie des Lions de l'Atlas contre le Portugal, le samedi 10 décembre 2022.

Dès le coup de sifflet final de l’arbitre du match mettant en lice les Lions de l’Atlas et l'équipe nationale portugaise, des cris de joie et des chants à l’unisson ont fusé chez les milliers de supporters qui ont envahi rues et grands boulevards de Casablanca.

Une liesse et surtout un bonheur mérité après la victoire de l’équipe nationale contre le Portugal ont submergé les supporters. Une victoire grâce à laquelle les Lions de l'Atlas se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Les sons des klaxons et les cris de joie retentissent, alors que des milliers de Casablancais envahissent les rues de la capitale économique. C'est une première historique pour le Maroc et toute l'Afrique que célèbrent, ce samedi 10 novembre 2022, en toute extase les habitants de la métropole.

Par Le360