Les jeunes du Village d'Enfants SOS Dar Bouazza, heureux de la victoire du Maroc face à l'Espagne et de la qualification du pays pour les quarts de finale du mondial 2022.

VidéoUne ambiance de joie a régné ce mardi soir, 6 décembre 2022, au Village d'Enfants SOS Dar Bouazza, après la victoire historique des Lions de l’Atlas contre La Roja espagnole. Ayant suivi avec beaucoup d’émotion cette rencontre cruciale, ces jeunes ont exprimé leur grande fierté de voir leur pays se qualifier pour les quarts de finale du Mondial.

Les regards fixés sur la télévision, les cœurs battant la chamade, les lèvres récitant des expressions d’encouragement… C’est ainsi que les jeunes du Village d'Enfants SOS Dar Bouazza ont suivi la rencontre des Lions de l’Atlas face à La Roja espagnole. Une fois le match terminé, les cris de joie et les rires ont éclaté et la liesse s’est emparée des lieux.

Pour ces enfants, c’est une véritable fierté de voir les joueurs de leur pays remporter le match contre l’une des équipes les plus fortes du monde et se qualifier pour les quarts de finale du Mondial.

«C’est une très belle journée. Nous étions enthousiastes, nous avons eu peur, nous avons même failli pleurer… Mais à la fin, nous étions très fiers de notre équipe nationale», partage une de ces jeunes avec Le360.

«Tous les joueurs ont bien joué et nous ont rendus très heureux. Ils ont vraiment honoré leur pays», ajoute, plein de passion, un autre enfant, insistant sur le fait que «tous les joueurs ont bien joué et nous les remercions pour cet exploit».