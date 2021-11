Lions de l’Atlas: mauvaise nouvelle pour Halilhodzic, En-Nesyri forfait pour la CAN

Youssef En-Nesyri, attanquant marocain du FC Séville.

© Copyright : DR

Mauvaise nouvelle pour Vahid Halilhodzic et l'équipe nationale de football. L'attaquant et buteur patenté de Séville FC, Youssef En-Nesyri, sera indisponible pour plusieurs mois. Il devrait même rater la CAN 2021. Les détails.

Lire l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Le360sport