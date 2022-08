Lionnes de l'Atlas: de retour, Ibtissam Bouharat se confie à Le360sport

Ibtissam Bouharat, internationale marocaine.

© Copyright : DR

Ibtissam Bouharat, ancienne milieu de terrain des Lionnes de l’Atlas, a décidé de rechausser les crampons après une pause de... six ans. Pour Le360sport, elle revient sur les raisons de ce choix, la sélection nationale, le prochain Mondial et la CAN 2022.