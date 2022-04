Ligue 1: sans Messi et Neymar mais avec Mbappé et Hakimi, le PSG vers le sacre

Achraf Hakimi et Kylian Mbappé.

Sans Messi et Neymar, et avec plusieurs jeunes, le Paris Saint-Germain peut compter sur Kylian Mbappé et Achraf Hakimi pour décrocher son 10e titre de champion de France dès ce soir.

Par Le360sport