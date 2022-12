Le «Roi» Pelé, première star planétaire du football, est mort

Pelé, légende du football brésilien et mondial.

Le Brésilien Pelé, première star planétaire du football et attaquant de génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond, est mort à l'âge de 82 ans après avoir lutté pendant plus d'un an contre le cancer, a annoncé jeudi une de ses filles.

