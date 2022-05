© Copyright : DR

Kiosque360. La propagande menée par l’Algérie accusant le Maroc d’avoir fomenté un complot pour éliminer les Fennecs du Mondial 2022 n’a pas alerté la CAF qui a désigné quatre arbitres algériens pour diriger le match WAC-Petro de Luanda. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

La CAF a pris une décision sans précèdent dans l’histoire des compétitions continentales en désignant quatre arbitres algériens pour diriger le match qui opposera, samedi prochain, le WAC au Petro Atletico de Luanda.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 5 mai, que la suspicion plane autour de cette décision qui présage d’un complot arbitral contre le WAC. Une suspicion qui est renforcée par la guerre de propagande menée par l’Algérie contre le Maroc après l’élimination de sa sélection au Mondial et celle du club de Chabab de Belouizdad dans la Ligue des champions africaine (LDC).

La désignation de l’Algérien Mustapha Ghorbal pour diriger ce match de demi-finale aller comptant pour la LDC suscite beaucoup d’inquiétude chez les supporters wydadis. Et pour cause les arbitres algériens ont souvent défavorisé les clubs marocains surtout lorsqu'on sait que Ghorbal est assisté par ses concitoyens Makrane Coureil et Abdelhak Tachali ainsi que Lahlou Benbraham qui officiera dans la salle du VAR. Ce dernier traine une mauvaise réputation depuis qu’il avait dirigé le match de la Ligue des champions en 2021 qui s’est soldé par une élimination surprise du Raja face au club sénégalais Teungueth, après les tirs au but. L’arbitre Lahlou Benbraham avait provoqué une forte controverse en s’obstinant à terminer la rencontre malgré des pluies diluviennes qui ont rendu le terrain impraticable pour les joueurs des deux clubs.

Assabah rapporte que les supportes wydadis sont sidérés par ce choix au moment où la guerre antisportive menée par l’Algérie contre le Maroc fait rage sur les réseaux sociaux. Les « mouches électroniques » de la junte militaire accusent le Maroc d’avoir trempé dans une «conspiration» pour empêcher la sélection algérienne de se qualifier au Mondial 2022. Les dirigeants algériens qui font pression sur la CAF pour avoir une compensation à leur élimination en coupe du monde semblent avoir réussi dans leurs manœuvres.

En désignant quatre arbitres algériens pour diriger le match Petro Luanda-WAC, la CAF a fermé les yeux sur la haine viscérale que voue la junte militaire au Maroc. Les observateurs estiment que cette situation va altérer toute la confrontation footballistique que ce soit entre les joueurs ou au sein des arbitres.