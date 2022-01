La CAN 2023, en Côte d'Ivoire, se jouera en été

Le trophée de la CAN.

© Copyright : DR

Kiosque360. La CAN 2021 au Cameroun sera bien une exception à la règle. La prochaine édition de la CAN qui se jouera en Côte d’Ivoire, aura lieu en été. Une victoire pour les clubs européens et la FIFA, rapporte le quotidien Assabah dont est tirée cette revue de presse.

Lire la suite de l’article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi