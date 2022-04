Forfait pour le reste de la saison, Sofiane Boufal fait une promesse à ses fans

Soufiane Boufal contre le Gabon, le 18 janvier 2022.

Forfait pour la fin de la saison pour cause de blessure et devant être opéré ce mercredi, l’international marocain du SCO d’Angers, Sofiane Boufal, a adressé un message à ses fans et fait une promesse.

Par Le360sport