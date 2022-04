Equitation: Yessin Rahmouni, 13e au classement final de la Coupe du Monde de dressage

Le cavalier marocain Yessin Rahmouni.

© Copyright : DR

Dans le cadre de leur participation à la Coupe du Monde Dressage FEI Finale 2022 qui s’est déroulée du 6 au 10 avril 2022 à Leipzig en Allemagne, le dresseur marocain Yessin Rahmouni et son cheval "All at Once" ont réalisé une belle performance en remportant la 13e place.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport