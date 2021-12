Entre Achraf Hakimi et Lionel Messi, le courant ne passe pas

Achraf Hakimi, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Kiosque360. Achraf Hakimi connaît une période difficile depuis que son rendement n’est plus le même qu’au début de la saison. Et pour cause, il ne reçoit que peu de passes de la part des Argentins du PSG, explique le quotidien Assabah dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi