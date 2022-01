Covid-19: les Lions de l’Atlas désormais testés doublement

Les Lions de l'Atlas en pleine préparation à Yaoundé.

© Copyright : DR

Kiosque360. La délégation marocaine a décidé de faire ses propres tests covid en plus de ceux effectués par les organisateurs de la CAN. En cause, les doutes entourant l'efficacité des tests de la CAF, rapporte Al Akhbar dont est tirée cette revue de presse.

Lire la suite de l’article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi