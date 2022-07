Coupe du monde, le rêve des Lionnes de l’Atlas approche à grands pas

La sélection marocaine féminine de football affronte mercredi son homologue botswanaise en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022) et lorgne son ticket pour le Mondial 2023 prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Par Le360sport