Une fois la rencontre qui a opposé les Lions de l’Atlas et l'équipe nationale du Portugal terminée, les rues d'Oujda ont été envahies par des milliers de personnes venues célébrer la victoire historique de l'équipe nationale.

L'équipe nationale vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, après avoir vaincu le Portugal. Une journée historique pour les Marocains et tout le continent africain.

Cris de joie, klaxons de voitures, youyous et chants à l'unisson... Les célébrations battent leur plein à Oujda, où les habitants sont sortis célébrer cet exploit et exprimer leur joie et leur fierté des Lions de l'Atlas.