Coup dur pour le régime algérien: une équipe de France boude les Jeux méditerranéens d'Oran

Le logo et la mascotte des Jeux Méditerranéens Oran 2021.

© Copyright : DR

Alors que le régime algérien parie gros sur les Jeux méditerranéens, prévus à Oran entre le 30 juin et le 3 juillet 2022, les énormes cafouillages et manquements en termes organisationnels et logistiques assènent un coup dur à cette ambition clairement affichée.

Par Le360sport