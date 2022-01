Classico AS FAR-Raja: à quelle heure et sur quelle chaine?

Le classico AS FAR-Raja s'annonce très disputé.

© Copyright : DR

L’AS FAR et le Raja de Casablanca bouclent la première moitié du championnat en étant dans une situation peu confortable, à cause de leur dernier faux pas et des points en retard qu’ils ont par rapport au leader, le Wydad. La victoire s’impose dans leur duel de ce dimanche 2 janvier.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport