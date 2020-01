CAN futsal 2020: la CAF va sanctionner lourdement l’Afrique du sud

© Copyright : DR

Kiosque360. Pour avoir refusé de disputer la CAN de Futsal 2020, qui se joue à Laâyoune, l’Afrique du Sud subira de lourdes sanctions de la CAF. L’Ile Maurice risque de payer plus cher à cause de son retrait après un match disputé à Laâyoune.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi