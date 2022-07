CAN féminine 2022: où et quand suivre les quarts de finale?

Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2022 sont prévus pour les mercredi et jeudi, 13 et 14 juillet 2022. Des rendez-vous capitaux puisque les heureuses gagnantes se qualifieront pour le Mondial 2023. Voici à quelles heures et sur quelles chaines suivre ces rencontres décisives.

Par Le360sport