CAN féminine 2022: Maroc-Botswana, à quelle heure et sur quelles chaines?

Les Lionnes de l'Atlas contre le Sénégal, vendredi 8 juillet 2022.

© Copyright : khalil Essalak / Le360

L’équipe nationale affronte, ce mercredi 13 juillet au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, son homologue botswanaise en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Un match d’autant plus important qu’en cas de victoire, le Maroc sera qualifié pour le Mondial. Voici à quelle heure et sur quelles chaines suivre cette rencontre en direct.

Par Le360sport