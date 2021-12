CAN 2022: ces joueurs africains qui manqueront à la Ligue 1 française

La Ligue 1 française va passer le milieu de l'hiver sans ses joueurs africains.

© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs joueurs africains qui évoluent en Ligue 1 française vont participer avec leurs sélections nationales à la CAN 2022 qui se déroule entre le 9 janvier et le 6 février. Saint-Etienne, Metz... et même le PSG vont souffrir de cette absence, rapporte le site RMC Sport dont est tirée cette revue de presse.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi