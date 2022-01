CAN 2021: les matchs de ce lundi 17 janvier

Une phase du match Cameroun-Burkina Faso, dimanche 9 janvier 2022.

© Copyright : DR

Pays hôte du tournoi, le Cameroun est appelé à confirmer ses précédentes prestations et terminer la phase de groupes avec un sans-faute. Le Cap-Vert et le Burkina Faso vont devoir sortir le grand jeu pour décrocher leur ticket pour le tour suivant. L’Éthiopie, elle, n’a plus rien à espérer.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport